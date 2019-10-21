Alınan bilgilere göre, kaza Erzurum-Çat karayolunda meydana geldi. Abdulbari Ç.’nin kullandığı 25 D 0784 plakalı servis minibüsü ile sürüsü belirlenemeyen 23 K 2365 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada yaralanan Abdulbari Ç., Cumali A., Ahmet A. ve Sami U. olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Erzurum’da feci kaza: 4 yaralı
21.10.2019 - 17:56 | Son Güncelleme: 21.10.2019 - 17:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza Erzurum-Çat karayolunda meydana geldi. Abdulbari Ç.’nin kullandığı 25 D 0784 plakalı servis minibüsü ile sürüsü belirlenemeyen 23 K 2365 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Etiketler : Erzurum,kaza,
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