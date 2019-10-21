Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, kaza Erzurum-Çat karayolunda meydana geldi. Abdulbari Ç.’nin kullandığı 25 D 0784 plakalı servis minibüsü ile sürüsü belirlenemeyen 23 K 2365 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada yaralanan Abdulbari Ç., Cumali A., Ahmet A. ve Sami U. olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.