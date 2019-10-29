Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Endüstri Meslek Lisesinden emekli olan öğretmen Hasan Sandal (60), spor yaptıktan sonra duş almak için girdiği evinin evinin banyosunda düşerek hayatını kaybetti. Hasan Sandal'ın yarın Tekkeköy ilçesi Kerpiçli Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.