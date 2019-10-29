Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Endüstri Meslek Lisesinden emekli olan öğretmen Hasan Sandal (60), spor yaptıktan sonra duş almak için girdiği evinin evinin banyosunda düşerek hayatını kaybetti. Hasan Sandal'ın yarın Tekkeköy ilçesi Kerpiçli Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
Banyoda düşen emekli öğretmen hayatını kaybetti
29.10.2019 - 20:59 | Son Güncelleme: 29.10.2019 - 20:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da evinin banyosunda düşen emekli öğretmen hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : emekli öğretmen,samsun,
659304 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/659304.aspx
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