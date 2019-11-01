Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Heyelan Giresun'un Keşap Tüneli mevkiinde Karadeniz Sahil Yoluna heyelan geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Giresun istikaemetine gitmekte olan bir aracın Karadeniz Sahil Yolu Keşap Tüneli mevkiinde geçişi sırasında heyelan meydana geldi. Heyelandan kaçmaya çalışan araç kaza yaptı. Bu araca arkadan gelen başka bir araç daha çarparken, kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Yaralılar Giresun Özel Ada Hastanesi ve İlhan Özdemir Eğitim ve Arştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Karadeniz Sahil Yolu ise tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.