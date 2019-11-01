Bodrum ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli 2 ayrı lastik bot durdurularak içerisindeki 22 Filistin, 18 Suriye, 9 Güney Afrika ve 3 Irak uyruklu olmak üzere toplam 52 düzensiz göçmen yakalandı.
Gecenin ilerleyen saatlerinde ise 4 ayrı lastik botun makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu gönderildi. Arızalanan lastik botlar içinde 34 Suriye, 23 Filistin, 12 Mısır, 10 Myanmar, 5 Güney Afrika, 2 Kongo, 1 Nijerya ve 1 Senegal uyruklu olmak üzere toplam 88 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Toplam 140 düzensiz göçmen işlemlerinin yapılmasının ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekler.
Bodrum’da 140 kaçak göçmen yakalandı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 6 düzensiz göçmen olayında 140 kişi yakalandı.
Bodrum ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli 2 ayrı lastik bot durdurularak içerisindeki 22 Filistin, 18 Suriye, 9 Güney Afrika ve 3 Irak uyruklu olmak üzere toplam 52 düzensiz göçmen yakalandı.
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