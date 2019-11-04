Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un özellikle batı ilçelerinde dün ıspanak paniği yaşandı. İddiaya göre Avcılar ve Esenyurt’ta bulunan bir marketler zincirinden temin edilen ıspanaklardan yiyen vatandaşlar zehirlenme belirtisiyle hastanelerin acil servislerine akın etti. Ispanakların, tazeliğini koruması için kimyasal maddelerle işlem gördüğü iddia edildi.

Sosyal medyada hızla yayılan bu haberlerin ardından konuyla ilgili bir açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, haberi doğruladı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN YOK

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, medyada yer alan “İstanbul’da yemek yiyen çok sayıda kişi zehirlendi” başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “1-3 Kasım tarihleri arasında İstanbul geneli sağlık tesislerimize gıda zehirlenmesi (ıspanak ve ıspanağa benzer bitkiler) sebebiyle 44 vatandaşımız başvurmuş olup, bunların 25’i taburcu olmuştur. Geriye kalan 19’unun ise takibi ve tedavisi acil gözlem servislerinde devam etmektedir. Şu ana kadar hastanelerimize toplam başvuran hastalarımızın hayati tehlikesi bulunmadığı gibi ilgili süreç, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Valiliğimizce yakından takip edilmektedir.”

BEKLETİLMESİ HALNDE 'NİTRİT ZEHİR' OLUŞUYOR

Demir yönünden çok zengin olan ıspanak, pişirildikten sonra buzdolabında veya açıkta bekletildiğinde “zehir deposuna” dönüşebiliyor. Zehir Danışma Merkezi uzmanlarına göre, pişirilen ıspanak bekletildiğinde içinde nitrit oluşabiliyor ve tüketilmesi hâlinde nitrit zehirlenmesine yol açabiliyor. Bunun için ıspanağın pişirildikten sonra açıkta veya buzdolabında bekletilmemesi, hemen tüketilmesi gerekiyor.