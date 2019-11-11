Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesinde R.İ. (27) adlı şahıs, naylon poşeti yakıp eriterek daha önce dövdüğü eşi M.İ.'nin (20) yüzüne damlattı. Aynı şekilde 3 yaşındaki kızı N.İ.'nin de yüzünü yakan R.i., evden gelen sesler üzerine komşuların haber vermesi ile olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Eşinden şiddet gören M.İ. ve 3 yaşındaki kızı, hastanede tedavileri yapıldıktan sonra sığınma evine yerleştirildi. Gözaltına alınan R.İ.'nin ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.