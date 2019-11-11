Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesinde R.İ. (27) adlı şahıs, naylon poşeti yakıp eriterek daha önce dövdüğü eşi M.İ.'nin (20) yüzüne damlattı. Aynı şekilde 3 yaşındaki kızı N.İ.'nin de yüzünü yakan R.i., evden gelen sesler üzerine komşuların haber vermesi ile olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Eşinden şiddet gören M.İ. ve 3 yaşındaki kızı, hastanede tedavileri yapıldıktan sonra sığınma evine yerleştirildi. Gözaltına alınan R.İ.'nin ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.
Eşi ve kızının yüzünü naylon poşetle yaktı, serbest kaldı!
11.11.2019 - 20:15 | Son Güncelleme: 11.11.2019 - 20:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir şahıs, eşi ve kızının yüzüne naylon dökerek yaktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : eş,kızı,naylon,story_,
661953 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/661953.aspx
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