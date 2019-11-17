Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde bir araya gelen arkadaş grubuna, kasklı 2 şüpheli tabancayla ateş ederek kaçtı. Olayda yaralanan 2 kişi, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı
17.11.2019 - 01:23 | Son Güncelleme: 17.11.2019 - 01:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da sohbet etmek için toplanan arkadaş grubuna, motosikletli 2 kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Etiketler : adana,silahlı saldırı,
663093 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/663093.aspx
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