Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde bir araya gelen arkadaş grubuna, kasklı 2 şüpheli tabancayla ateş ederek kaçtı. Olayda yaralanan 2 kişi, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.