Olay, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fevzi Çakmak’daki bir evin bahçesinde 3 kişi, yanan ateşin etrafında sohbet ederken bir anda patlama meydana geldi. 2’si kadın 3 kişi, olay sonrasında etrafa kaçıştı ve üzerine sıçrayan ateşi elbiselerinden söndürdü.
Büyük korku yaşayan 3 kişinin kaçış anları da kameralara yansıdı. Görüntülerde, sohbet eden ve ateşin parlamasıyla korkuya kapılan 3 kişinin çığlık çığlığa etrafa kaçıştığı görülüyor. 3 kişinin yanına yaklaşan bir kadınında büyük korku yaşayarak patlamadan uzaklaştığı kameraya yansıyor.
Öte yandan meydana gelen patlamanın sebebinin ateşe atılan konserve kutusunun genleşmesi sonucu yaşandığı öğrenildi.
Ateşin etrafında oturuyorlardı, patlamayla neye uğradığını şaşırdılar
18.11.2019 - 20:35 | Son Güncelleme: 18.11.2019 - 20:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Torbalı ilçesinde, yanan bir ateşin etrafından oturan 3 kişi, patlamayla neye uğradığını şaşırdı. Olay anı da anbean kameraya yansıdı.
Olay, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fevzi Çakmak’daki bir evin bahçesinde 3 kişi, yanan ateşin etrafında sohbet ederken bir anda patlama meydana geldi. 2’si kadın 3 kişi, olay sonrasında etrafa kaçıştı ve üzerine sıçrayan ateşi elbiselerinden söndürdü.
Kaynak: İHA
Etiketler : izmir,
663447 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/663447.aspx
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