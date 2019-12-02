Alınan bilgiye göre, Mevlüt Yılmaz'ın kullandığı odun yüklü traktör, Gündoğan Mahallesi'nde bir evin bahçesine düştü. Kazada, sürücü Yılmaz hayatını kaybetti.
Odun yüklü traktör evin bahçesine düştü: 1 ölü
02.12.2019 - 01:23 | Son Güncelleme: 02.12.2019 - 01:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir evin bahçesine düşen odun yüklü traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Etiketler : aydın traktör,aydın kaza,trafik kazası,
666120 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/666120.aspx
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