Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balıkçılık ve su ürünlerine ilişkin denetimlerde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gece boyunca su ürünleri nakliyatı yapan araçları ve Ankara Toptancı Hali'ndeki balıkçıları denetledi.

Ekipler, önce Ankara-Samsun kara yolunda bulunan bir uygulama noktasında, balık ve su ürünleri taşıyan araçları durdurarak incelemelerde bulundu, daha sonra ise Ankara Toptancı Hali’ne geçerek balık satışı yapılan iş yerlerini kontrol etti. Balıkların satışa uygunluğuna ilişkin standartları denetleyen ekipler, balıkların boylarını ölçtü.

405 noktada 30’dan fazla ekiple denetim

Denetimlerin ardından Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürü Korkmaz, Ankara genelinde toptan balıkçı hali, perakende satış noktaları ve yol kontrol noktaları olmak üzere 405 noktada 30'dan fazla ekiple denetim yapıldığını söyledi.

2019’da 7 binden fazla denetim

Denetimlere ilişkin 2019 verilerini de paylaşan Korkmaz, “2019 yılı içerisinde Ankara genelinde 7 bin 100 civarında denetim gerçekleştirdi ve bu denetimlerde büyük oranda balıkçılarımızın zaman ve boy yasağına uyduğu görüldü.” dedi.

Korkmaz, “Kurallara aykırı faaliyet gösteren 56 işletmeye idari para cezası uygulandı, 9 bin kilogram civarında balığa el konuldu. 365 kilogram da iç sularda tespit ettiğimiz balık suya geri bırakıldı.” ifadelerini de kullandı.

Kurallara uymayan işletmelere bin 635 TL idari para cezası uygulandığını da belirten Korkmaz, cezaların artırıldığını ve 2020 yılı içerisinde uygulamaya geçileceğini ifade etti.

Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu anlamda amacımız özellikle boy konusundaki kurallara balıkçılarımızın tamamen uymalarını sağlamak. Tek bir tane balığın dahi mevsim dışı ve boy dışı satışına müsaade edilmeyecek.”