Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 19 Aralık akşamı yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerin yeraltına döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 22 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Tunç, yaralandı. Uzman Onbaşı Tunç, Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tunç, yapılan müdahalelere rağmen bugün öğle saatlerinde şehit oldu. Şehidin naaşı akşam saatlerinde Uşak Havalimanı’na getirildi, ardından baba ocağı Kütahya'nın Simav ilçesine götürülmek üzere yola çıkarıldı.
Şehidin cenazesinin Simav ilçesine bağlı Güney beldesinde öğle namazına müteakiben defnedileceği öğrenildi.
Şehit Tunç'un naaşı Uşak'a getirildi
21.12.2019 - 21:58 | Son Güncelleme: 21.12.2019 - 22:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Tunç'un naaşı uçakla memleketi Uşak’a getirildi ardından karayoluyla baba ocağı Kütahya’nın Simav ilçesine götürülmek üzere yola çıkarıldı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 19 Aralık akşamı yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerin yeraltına döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 22 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Tunç, yaralandı. Uzman Onbaşı Tunç, Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tunç, yapılan müdahalelere rağmen bugün öğle saatlerinde şehit oldu. Şehidin naaşı akşam saatlerinde Uşak Havalimanı’na getirildi, ardından baba ocağı Kütahya'nın Simav ilçesine götürülmek üzere yola çıkarıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Uşak,şehit Uzman Çavuş Ahmet Tunç,
670208 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/670208.aspx
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