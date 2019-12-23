Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayvalık ilçesinde lodos sebebiyle oluşan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, Edremit ilçesinde de lodostan kurtulmak için derelere sığınan tekneler artan çay debileri yüzünden zor anlar yaşadı. Bazı tekneler battı. Bazı tekne sahipleri ise teknelerinin batmaması için tedbir almaya çalıştı.