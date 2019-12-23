Ayvalık ilçesinde lodos sebebiyle oluşan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, Edremit ilçesinde de lodostan kurtulmak için derelere sığınan tekneler artan çay debileri yüzünden zor anlar yaşadı. Bazı tekneler battı. Bazı tekne sahipleri ise teknelerinin batmaması için tedbir almaya çalıştı.
Lodos tekneleri batırdı
23.12.2019 - 17:01 | Son Güncelleme: 23.12.2019 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Edremit Körfezinde etkili olan lodos ve sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Lodos,
670585 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/670585.aspx
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