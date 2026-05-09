ABD/İsrail ve İran savaşı sonrası küresel finans devleri rotayı Türkiye’ye kırdı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Asya Kalkınma Bankasının Türkiye’de ofis açmayı planladığını belirterek bunun Türkiye ekonomisine duyulan güvenin önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Çelik, “Bankanın bu karara varmış olması, Türkiye’nin potansiyelini gördüğü ve önümüzdeki dönemde iş birliğimizin çok daha önemli boyutlara varacağının bir göstergesi” dedi.

Asya Kalkınma Bankası ile iş birliğinin giderek güçlendiğini ifade eden Çelik, ilk etapta 1,3 milyar dolarlık finansmana ulaşıldığını belirtti. Asıl hedefin ise 2026-2028 döneminde sağlanacak 8 milyar dolarlık finansman paketi olduğunu vurgulayan Çelik, Türkiye’nin bu kaynağı kullanabilecek proje kapasitesine sahip olduğunu dile getirdi.

Çelik, Türkiye’de yabancı yatırımların artırılmasına yönelik kararlar ve düzenlemelerin önemine dikkat çekerek, “Bölgede çıkan savaştan sonra ofislerini Körfez ülkelerinde bulunduran büyük kuruluşlar, yatırımcı ve finansal kuruluşlar şimdi yeni bir arayış içinde. Böylece Türkiye, İstanbul ve İstanbul Finans Merkezi artık daha ön plana çıkıyor. Yapılan tüm düzenlemeler, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye gelmesi, bölgesel ofislerini daha hızlı bir şekilde açabilmeleri, buralarda daha etkin bir şekilde yer alabilmeleri ve İstanbul Finans Merkezi’nin etkinliğinin artması açısından önemli bir adım olacak” değerlendirmesinde bulundu.

KÖRFEZ KAYNAĞI AKACAK

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben de, son dönemde Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler nedeniyle katılım finans alanında Türkiye’ye ilginin arttığını belirtti. Yatırım iştahı açısından Körfez, Avrupa ve Asya ülkeleri tarafından Türkiye’ye ilginin sürdüğüne işaret eden Akben, “Orada kaynak var, bir potansiyel var. Bu kaynağın Türkiye’ye gelmesi, doğrudan yatırım olarak gelmesi, aynı zamanda portföy yatırımı olarak gelmesi önem arz ediyor” dedi.

