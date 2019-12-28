Edinilen bilgiye göre, Beykoz Soğuksu Mahallesi’nde, içinde cam atölyesi bulunan binanın çatısında bu akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Beykoz’da binanın çatısı alev alev yandı
28.12.2019 - 20:58 | Son Güncelleme: 28.12.2019 - 21:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beykoz’da bir binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.
Etiketler : Beykoz,
671634 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/671634.aspx
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