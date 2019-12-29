Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Erhan C. idaresindeki hafif ticari araç, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Börgenek Köyü yakınlarında bulunan akaryakıt istasyonuna daldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak istasyona dalan araç, burada bulunan yakıt pompasına çarparak pompayı yerinden fırlattı. Facianın eşiğinden dönülen kazada araç sürücüsü Erhan C. ile araçta bulunan Erkan C. ve Ekrem C. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri ile itfaiye ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.