Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatice Ceylan ile Hüsniye Kaya’nın evlatlarına kavuşması oturma eylemini sürdüren annelere büyük moral verdi. Diyarbakır anneleri, yeni yılda yolunu gözledikleri çocuklarına kavuşmayı diliyor. Dört yıl önce dağa kaçırılan oğlu Adil için nöbet tutan anne Cennet Kabaklı “İnşallah bu yeni yılda da sevinçli haberler gelir. Yeni yıl uğurlu olur. Herkes evladına kavuşur, ben de kavuşurum” dedi.