Hatice Ceylan ile Hüsniye Kaya’nın evlatlarına kavuşması oturma eylemini sürdüren annelere büyük moral verdi. Diyarbakır anneleri, yeni yılda yolunu gözledikleri çocuklarına kavuşmayı diliyor. Dört yıl önce dağa kaçırılan oğlu Adil için nöbet tutan anne Cennet Kabaklı “İnşallah bu yeni yılda da sevinçli haberler gelir. Yeni yıl uğurlu olur. Herkes evladına kavuşur, ben de kavuşurum” dedi.
Anneler yeni yıldan umutlu
31.12.2019 - 04:14 | Son Güncelleme: 31.12.2019 - 04:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutan Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 120. gününe girdi.
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672122 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/672122.aspx
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