Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında TEM şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Irak’ın Al Anbar kentinde örgüt içinde çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptığı tespit edilen 11 şüpheli operasyonla yakalandı. Yılbaşı öncesi gözaltına şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 11 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.