Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,07’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 1.187 puanlık artışla 112 bin 599 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding endeksi de yüzde 1,15 değer kazandı