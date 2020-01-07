Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Çamlıbel Mahallesi, Çatalsınır mevkisinde bir maden ocağına düşen çığ sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı, 2 kişi ise çığ altında kaldı. Adana Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada kayıp 2 kişiden 1'inin sağ olarak bulunduğu diğer şahsı ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Pozantı'da çığda kaybolan 2 kişiden 1'i sağ olarak kurtarıldı
07.01.2020 - 21:14 | Son Güncelleme: 07.01.2020 - 21:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’nın Pozantı ilçesinde maden ocağına çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı, 2 kişi de kaybolmuştu. Yetkililer kaybolan 2 kişiden 1'inin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Pozantı,
673718 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673718.aspx
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