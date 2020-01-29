Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe’de etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Nehir, çeşme ve dereler buz tutarken çatılarda sarkıtlar oluştu, ağaçlar ise buz tuttu. Kuru ayazın yaşandığı ilçede termometreler gece eksi 20 dereceyi gösterdi.



Kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava nedeniyle Ardahan’da çeşmelerin dahi donduğunu söyleyen Orhan Gürbulak, ’’Kar yağışı sonrası Ardahan ve köylerinde etkili olan soğuk hava ve tipi günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Hayvanların içme suyunu temin için köy meydanındaki çeşme önüne yapılan kürün tamamen donmuş durumda. Artık baharı bekliyoruz, havaların ısınmasını bekliyoruz’’ dedi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 10, Göle’de 20, Hanak’ta 12, Çıldır’da 11, Posof’ta 6 ve Damal’da 12 derece olarak kaydedildi.