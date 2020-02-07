Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı: “ Buzlanma ve don olaylarının sebep olacağı başta ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.”