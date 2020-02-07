Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı: “ Buzlanma ve don olaylarının sebep olacağı başta ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.”
İstanbul’a ‘sarı’ uyarı
07.02.2020 - 10:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 - 11:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da akşam saatlerinde beklenen kar yağışı öncesinde ‘sarı’ uyarı vererek vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.
Etiketler : İstanbul,
679822 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/679822.aspx
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