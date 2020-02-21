Geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanından 3-0’lık skorla mağlup ayrılan Aydın’ın Sultanları 18. Hafta karşılaşmasında kendi sahasında ligin güçlü takımlarından Eczacıbaşı Vitra’yı ağırlayacak. Ligde playoff iddiasını devam ettirmek isteyen Aydın’ın sultanları taraftarlarının da desteği ile güçlü rakibini mağlup etmek istiyor. Yarın saat 15.00’ta başlayacak olan karşılaşma Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşmaya Aydınlıların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
Aydın’ın sultanları Eczacıbaşı’nı ağırlıyor
21.02.2020 - 09:29 | Son Güncelleme: 21.02.2020 - 09:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde yarın kendi evinde Eczacıbaşı Vitra’yı ağırlayacak olan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.
Etiketler : Aydın,
682871 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/682871.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER