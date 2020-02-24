Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Depremzedelerin kalıcı konutlar inşa edilene kadar geçici barınmalarını sağlamak için Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent, Hankendi mahalleleri ile Sivrice’nin Gölbaşı mevkiinde 4 bin 806 konteyner kurulması için başlatılan çalışmalar hızla sürüyor. Doğukent Mahallesi’nde 900 konteynerden 500’ünün kurulumu tamamlandı. İçlerine AFAD tarafından gıda kolileri bırakılan konteynerlere, aileler yerleşmeye başladı. Çift “Tam bir aile ortamı kurulmuş. Konteynerler çok güzel, kullanışlı. Allah devletimizden razı olsun” dedi. Bu arada bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konaklama merkezine geçişlerin peyderpey yapılacağını söyledi. Ayrıca Soylu, bugüne kadar deprem bölgesine 458 milyon 154 bin 235 lira ayni ve nakdi yardım yapıldığını aktardı.