Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hocalar-Sandıklı Karayolu’nun 4’üncü kilometresi Yavaşlar Barajı Yanında 22 Şubat tarihinde Hocalar ilçesi istikametine giderken yolun sağ şeridinde yağışlı hava koşulları sonucunda meydana gelen heyelan sebebiyle yaklaşık 25-30 metre uzunluğunda banket dâhil 5 metre genişliğinde, 1 metre derinliğinde çökme meydana gelmişti. Aynı gün saat 21.00’den itibaren Afyonkarahisar Sandıklı-Hocalar ve Uşak il yolu vatandaşların can güvenliği sebebiyle trafiğe tamamen kapatılmıştı. Mağduriyet yaşanmaması için de ulaşım güzergâhı olarak Sandıklı ilçesi Alagöz köyü - Hocalar ilçesi Çepni köyü güzergâhı belirlenmişti. Çökme meydana gelen yolda çalışmalar tamamlandı ve gerekli trafik işaretlemeleri de yapılarak yol trafiğe yeniden açıldı.