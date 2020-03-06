Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl Yayladere ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Çalıkağıl köyünde kış şartları çetin geçiyor. Yazın 220 hane olan, kış aylarında ise sadece beş ailenin yaşadığı köyde kar kalınlığı iki metreyi buluyor. Bölgede çığ tehlikesi sebebiyle köy yolu uzun süre ulaşıma açılamıyor. Vatandaşlardan gelen talebi değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye askerî helikopter ile yardım götürdü. Ekipler, beraberlerinde getirdikleri gıda kolilerini köylülerin evlerine teslim etti. Aynı helikopterle gelen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de vatandaşları sağlık kontrolünden geçirdi. Ekipler, ziyaret ettikleri evlerde ailelerin problemlerini dinledi. Köyün muhtarı Hatice Güner, devletin her konuda kendilerine yardımcı olduğunu aktardı.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Gürpınar ilçesi kırsalında görülen ve sayıları 300’e ulaşan yaban keçileri için seferber oldu. Arazi şartları ve kar sebebiyle 2 bin 500 metre yüksekliğindeki Pagan Dağı’na gidemeyen güvenlik güçleri, helikopter ile keçilere bir ton ot bıraktı. Doğa Koruma ve Millî Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk “Bu güzel faaliyete destek veren Jandarma ekiplerine teşekkür ederiz” dedi. Çepkenli Mahallesi Muhtarı Şevket Yiğit de “Vatandaşlar yaban keçilerini korumak için seferber oldu. Avcıların bölgeye gitmesine izin vermiyoruz. Bu sayede sayıları arttı. Kışın yiyecek bulamadıkları için aç kalıyorlar. Allah Jandarma’dan razı olsun” diye konuştu.