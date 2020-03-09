Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesi Kaymaklı Mahallesi'nde akşam saatlerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şiddetini artıran yangına bölgeye sevk edilen ekipler müdahale ederken, herhangi can kaybı olmadığı öğrenildi
Trabzon'da orman yangını
09.03.2020 - 21:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 - 21:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon'un Araklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Etiketler : Trabzon,
686883 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/686883.aspx
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