İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah dolu yağdı. Dolu yağışı sabah saatlerinde Bahçelievler'de etkili olurken, öğle saatlerinde de Şişli ve Fatih’te etkili oldu. Aniden bastıran dolu, kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı.