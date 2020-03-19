İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah dolu yağdı. Dolu yağışı sabah saatlerinde Bahçelievler'de etkili olurken, öğle saatlerinde de Şişli ve Fatih’te etkili oldu. Aniden bastıran dolu, kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı.
İstanbul'da şiddetli dolu etkili oldu
19.03.2020 - 12:27 | Son Güncelleme: 19.03.2020 - 12:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’un bazı bölgelerinde sabah bir anda bastıran şiddetli dolu, kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,dolu yağışı,19 mart hava durumu,
689176 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/689176.aspx
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