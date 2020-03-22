Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amaçlı gönderilen askeri konvoyun İdlib'in Keferlocin kasabasından geçtiği gözlendi. Sevkiyatın İdlib'deki gözlem noktalarını güçlendirme maksatlı gönderildiği öğrenildi.
İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat
22.03.2020 - 20:40 | Son Güncelleme: 22.03.2020 - 20:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına tank sevk etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : idlib,
690191 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/690191.aspx
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