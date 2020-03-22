Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.47'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 17 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem
22.03.2020 - 22:22 | Son Güncelleme: 22.03.2020 - 22:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : elazığ,
690206 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/690206.aspx
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