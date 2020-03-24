Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın annesi Havva Yıldırım'ın cenazesi, bugün kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy'deki aile kabristanına defnedilecek.
Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım hayatını kaybetti
24.03.2020 - 11:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 - 11:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım (88) vefat etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Binali Yıldırım,Havva Yıldırım,
690610 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/690610.aspx
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