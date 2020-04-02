Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çift, yetkililerin çağrısına kulak vererek salgın döneminde olabildiğince az insanla görüşme kararı aldı. İsmail Çetin, tabiat ile iç içe yaşamak için oturduğu mahallede bulunan ormanlık alandaki bir ağacın üzerine ev inşa etti. Eşi Fatma Çetin’in şeker hastası olması dolayısıyla temiz hava alabilmek için bazı günlerde ağaç eve gelerek vakit geçiren çift, koronavirüs salgını sonrasında ise kendi tedbirleri çerçevesinde bu evde kalmaya başladı.

Burak Can Tokyürek - Mustafa Özdemir - Orkun Kaya SAKARYA İHA