İl sınırını geçemeyen damat ile gelin, İstanbul Tuzla ilçesi ile Çayırova’yı ayıran üst geçitte buluştu. Gelini buradan alan şahıs, daha sonra konvoy eşliğinde nikâh dairesine gitti. Sosyal medya paylaşılan görüntülerde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlendi.
Şehirden çıkamayınca gelini üst geçitten aldı
07.04.2020 - 03:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 - 03:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında büyükşehirler ve Zonguldak’a giriş çıkışlar yasaklandı. İstanbul’da ikamet eden ve dün düğünü olan bir damat ise Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde oturan gelini almak için ilginç bir yönteme başvurdu.
Etiketler : üstgeçit,gelin,
694433 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/694433.aspx
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