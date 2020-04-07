Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl sınırını geçemeyen damat ile gelin, İstanbul Tuzla ilçesi ile Çayırova’yı ayıran üst geçitte buluştu. Gelini buradan alan şahıs, daha sonra konvoy eşliğinde nikâh dairesine gitti. Sosyal medya paylaşılan görüntülerde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlendi.