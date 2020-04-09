Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre Sason'a bağlı Aşağı Mahallede yapımı devam eden bina inşaatında çalışan Sedat Ö.'nün (47) yanına gelen kızları 8 yaşındaki Sema ile 5 yaşındaki Hira’nın üzerine tırda bulunan inşaat malzemeleri devrildi. İki kız kardeş, devrilen malzemelerin altında kaldı. Kazada Hira olay yerinde hayatını kaybederken ablası Sema ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Sema'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sema'nın hastanedeki tedavisi sürerken, Hira'nın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.



Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.