Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

08-15-17 Nisan tarihlerinde Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde meydana gelen 3 işyerinden hırsızlık olayı ile ilgili olarak Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 3 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.