08-15-17 Nisan tarihlerinde Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde meydana gelen 3 işyerinden hırsızlık olayı ile ilgili olarak Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 3 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
İşyeri hırsızları yakalandı
22.04.2020 - 11:51 | Son Güncelleme: 22.04.2020 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 3 işyerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
Etiketler : Gaziantep,
698550 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/698550.aspx
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