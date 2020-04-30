İçişleri Bakanı Soylu aileyi arayarak tebrik etti. beşinci defa baba olan Aydın “İçişleri Bakanı’mızla konuştuk ve kendisinden çocuğumuza bir isim vermesini rica ettik. Bakanımız da durumu Cumhurbaşkanı’na iletmiş. Cumhurbaşkanı’mız Hamza ismini koydu oğluma. Ailece çok mutlu olduk” dedi.
Babanın nöbette evlat sevinci
30.04.2020 - 03:52 | Son Güncelleme: 30.04.2020 - 03:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’ın Sur ilçesinden beş sene evvel 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için 9 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutmaya başlayan Süleyman Aydın, yeni bir evlat sahibi oldu.
Etiketler : evlat nöbeti,diyarbakır,
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