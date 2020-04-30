Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Soylu aileyi arayarak tebrik etti. beşinci defa baba olan Aydın “İçişleri Bakanı’mızla konuştuk ve kendisinden çocuğumuza bir isim vermesini rica ettik. Bakanımız da durumu Cumhurbaşkanı’na iletmiş. Cumhurbaşkanı’mız Hamza ismini koydu oğluma. Ailece çok mutlu olduk” dedi.