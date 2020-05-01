Edinilen bilgiye göre, zabıta ekipleri ilçede yaptıkları denetimler sırasında Tuhafiyeciler Caddesi’ndeki seyyar satıcıları pazar yerine geçmeleri konusunda uyarıda bulunca, seyyar satıcılar ve zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından zabıta ekipleri ve seyyar satıcılar arasında kavga çıktı. Olay yerinde bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, kavgada seyyar satıcıların zabıta ekiplerine kemer ve sopalarla saldırdıkları görüldü. Çıkan tartışmanın ardından yaralanan 3 zabıta memuru ve 4 seyyar satıcı Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde ayakta tedavi gördü.
Doğubayazıt'ta zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavga çıktı
01.05.2020 - 20:31 | Son Güncelleme: 01.05.2020 - 20:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 3 zabıta memuru ve 4 seyyar satıcı yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : doğubeyazıt,seyyar satıcı,zabıta,kavga,
700941 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/700941.aspx
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