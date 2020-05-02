Karavanlar 80-200 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca bu yaz tatillerini Ege ve Akdeniz kıyısında geçirecek vatandaşlar kalabalık otel yerine karavanla tatil yapmayı planlıyor. Kendi elektriğini üreten karavanlar hiçbir şeye ihtiyacı olmadan kendi kendine yetebiliyor. Alım gücü olmayanlar ise günlük 500-850 lira arasında fiyatlarla karavan kiralayabiliyor.
Karavan satışları patladı
02.05.2020 - 06:54 | Son Güncelleme: 02.05.2020 - 06:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, karavana olan talebi yüzde 300 artırdı. Türkiye ve dünyanın birçok ülkesine siparişler çoğalınca karavan üreticileri de tam kapasiteyle çalışmaya başladı.
Etiketler : karavan,
701025 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/701025.aspx
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