Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karavanlar 80-200 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca bu yaz tatillerini Ege ve Akdeniz kıyısında geçirecek vatandaşlar kalabalık otel yerine karavanla tatil yapmayı planlıyor. Kendi elektriğini üreten karavanlar hiçbir şeye ihtiyacı olmadan kendi kendine yetebiliyor. Alım gücü olmayanlar ise günlük 500-850 lira arasında fiyatlarla karavan kiralayabiliyor.