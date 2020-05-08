Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 15

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı bulutlu 24

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzeydoğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı 15

Trabzon: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı 22