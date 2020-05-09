Erzurumlular Mayıs ayının 9. gününe kar yağışıyla uyandı. Mayıs ayında kar yağışını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Etkili olan kar yağışı şehir merkezini ise beyaza bürüdü.
Erzurum’a Mayıs ayında kar yağdı
09.05.2020 - 12:57 | Son Güncelleme: 09.05.2020 - 12:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’da iki gündür etkili olan yağmurun ardından şehir merkezine kar yağdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : erzurum,mayıs,kar,
702847 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/702847.aspx
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