Kırıkkale’de ikamet eden ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Görkem Sezgin Pezek (9), Bakan Koca kılığına girip kendisinin taklidini yaptı. Görkem, küçük gösteriyle herkesin yüzünde gülümseme oluşturdu.
Küçük Fahrettin güldürdü
13.05.2020 - 03:18 | Son Güncelleme: 13.05.2020 - 03:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pandemi sürecinde sık sık ekranlarda gördüğümüz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, miniklerin de hafızasında yer edindi.
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703671 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/703671.aspx
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