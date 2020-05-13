Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale’de ikamet eden ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Görkem Sezgin Pezek (9), Bakan Koca kılığına girip kendisinin taklidini yaptı. Görkem, küçük gösteriyle herkesin yüzünde gülümseme oluşturdu.