Soma Madenci Şehitliği'nde düzenlenen anma programında Kur'ân-ı kerim okundu, şehit madenciler için dua edildi. Yeni tip koronavirüs tedbirleri dâhilinde dört saatliğine dışarı çıkmalarına müsaade edilen Somalı madenci çocukları ise bu sürede şehit babalarının kabrine koştu. Babalarının mezarları başında dua eden madenci çocuklarından bazıları, babaları için çizdikleri resimleri babalarının kabrine bıraktı.
Babalarına koştular
14.05.2020 - 06:08 | Son Güncelleme: 14.05.2020 - 06:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında şehit olan 301 işçi, acı olayın yıl dönümünde anıldı.
Etiketler : soma,soma maden kazası,
703911 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/703911.aspx
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