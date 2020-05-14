Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soma Madenci Şehitliği'nde düzenlenen anma programında Kur'ân-ı kerim okundu, şehit madenciler için dua edildi. Yeni tip koronavirüs tedbirleri dâhilinde dört saatliğine dışarı çıkmalarına müsaade edilen Somalı madenci çocukları ise bu sürede şehit babalarının kabrine koştu. Babalarının mezarları başında dua eden madenci çocuklarından bazıları, babaları için çizdikleri resimleri babalarının kabrine bıraktı.