Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Kocasinan Mahallesi 783. sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen Fatih Ö. (44), iple kendini su borusuna astı. Ailesinin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Fatih Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Fatih Ö.'nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bunalıma girdi, iple kendini astı
14.05.2020 - 09:32 | Son Güncelleme: 14.05.2020 - 09:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen 44 yaşındaki bir kişi, iple kendini asarak yaşamına son verdi.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Kocasinan Mahallesi 783. sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen Fatih Ö. (44), iple kendini su borusuna astı. Ailesinin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Fatih Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Fatih Ö.'nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : bunalım,intihar,kayseri,
703944 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/703944.aspx
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