İstanbul Boğazı'nda akşam saatlerinde beliren dolunay göz kamaştırdı. Emirgan sahiline gezmek için gelen vatandaşlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile dolunayın birleştiği manzaranın tadını çıkardı. Köprü ile dolunayın aynı karede buluşması kartpostallık görüntü oluşturdu.
İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı
05.06.2020 - 00:00 | Son Güncelleme: 05.06.2020 - 00:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Boğazı'nda akşam saatlerinde beliren dolunay ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün görüntüsü görenleri mest etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : istanbul,dolunay,manzara,
708966 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/708966.aspx
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