Alınan bilgiye göre, M.Y. yönetimindeki 08 AAP 522 plakalı iş makinesi yüklü kamyon seyir halindeyken Gülek Mahallesi'nde virajı alamayarak bir süre sağa sola savrulduktan sonra devrilerek yan yattı. Sürücü kazayı yara alamadan atlatırken kamyon daha sonra çekiciyle kaldırıldı.
İş makinesi yüklü kamyon devrildi
05.06.2020 - 00:16 | Son Güncelleme: 05.06.2020 - 00:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin’in Tarsus ilçesinde iş makinesi yüklü bir kamyon inanılmaz bir şekilde virajı alamayarak devrildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : iş makinesi,işçi,kaza,
708968 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/708968.aspx
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