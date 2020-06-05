Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, M.Y. yönetimindeki 08 AAP 522 plakalı iş makinesi yüklü kamyon seyir halindeyken Gülek Mahallesi'nde virajı alamayarak bir süre sağa sola savrulduktan sonra devrilerek yan yattı. Sürücü kazayı yara alamadan atlatırken kamyon daha sonra çekiciyle kaldırıldı.