Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çetillik Mahallesi dağlık kesiminde çıkan orman yangınına Hatay Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 4 helikopter, 1 uçak ve karadan itfaiye ekipleri müdahale ediyorlar. Yangının makilik alanda çıktığı ve ormana doğru ilerlediği belirtilerken yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Hatay’da orman yangını
02.07.2020 - 16:06 | Son Güncelleme: 02.07.2020 - 16:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Arsuz ilçesinde orman yangını çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hatay,orman yangını,
715151 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/715151.aspx
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