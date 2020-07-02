Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çetillik Mahallesi dağlık kesiminde çıkan orman yangınına Hatay Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 4 helikopter, 1 uçak ve karadan itfaiye ekipleri müdahale ediyorlar. Yangının makilik alanda çıktığı ve ormana doğru ilerlediği belirtilerken yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.