Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Korana virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Kağızman ilçesine bağlı Şabanköy, 4 Temmuz 2020 Cumartesi saat 12.00 itibariyle karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.