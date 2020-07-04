Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Korana virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Kağızman ilçesine bağlı Şabanköy, 4 Temmuz 2020 Cumartesi saat 12.00 itibariyle karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
Bir köy daha karantinaya alındı
04.07.2020 - 12:31 | Son Güncelleme: 04.07.2020 - 12:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Şabanköy köyü pozitif vaka çıkması sonucu korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : karantina,kağızman,kars,
715584 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/715584.aspx
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