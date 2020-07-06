En son Ahıska Türkleri Derneği Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Ağabey, Marmara Evleri 1. Kısım Camii’nde kılınan namazdan sonra Eyüpsultan’da defnedildi. İyilik timsali Ağabey’imize rahmet, kederli ailesine sabır diliyoruz.
Mehmet Oğuz Ağabey’e veda
06.07.2020 - 02:45 | Son Güncelleme: 06.07.2020 - 02:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uzun yıllar yurt dışı bürolarımızda çalıştıktan sonra, emekli olup İstanbul'da İhlas Vakfında gönüllü olarak hizmet veren Mehmet Oğuz dün hayatını kaybetti.
Etiketler : Mehmet Oğuz,ihlas vakfı,
715943 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/715943.aspx
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