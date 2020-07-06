En son Ahıska Türkleri Derneği Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Ağabey, Marmara Evleri 1. Kısım Camii’nde kılınan namazdan sonra Eyüpsultan’da defnedildi. İyilik timsali Ağabey’imize rahmet, kederli ailesine sabır diliyoruz.