Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay saat 15.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Akkuyu Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. Varsak bölgesinde yaşayan 27 yaşındaki ev hanımı Gülay Güngör, 15 gün önce eşi ile tartışınca 1 yaşındaki oğlunu da yanına alarak annesinin evine geldi. Bunalıma giren genç kadın, babası Hidayet ve annesi Türkan Baydan evde olmadığı sırada bebeğini de alıp asansörle 10 katlı binanın çatısına çıktı. Önce 1 yaşındaki oğlu Yağız Güngör’ü terastan aşağıya bırakan genç kadın, daha sonra da kendini boşluğa bıraktı. Apartman girişine düşen anne oğlu görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve bebeğinin hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ve bebeğin üzeri kumaş parçalarıyla örtüldü. Site sakinleri ise polisin çalışmalarını endişeli gözlerle izledi. Polisin haber vermesiyle olay yerine gelen genç kadının annesi ve babası gözyaşlarına boğuldu. Kızını son kez görmek isteyen acılı babayı polis ekipleri ve vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.



Anne Türkan Baydan’ın "Yaktın ciğerimizi yavrum. Dayanamaz bu anan acıya. İşten geldim annem mecburdum. 30 senemi verdim bu Antalya’ya gardaş. 24 saat çalışıyorum gardaşlar. Sizi bırakıp gitmedim yavrum yavrum. Aman yavrularım” feryatları yürekleri dağladı.



Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemesinin ardından anne ve bebeğinin cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin kaldırılmasının ardından baba Nihat Badan, torununun düştüğü yere geldi. Torununun hayatını kaybettiği yere kapanıp zemini öpen dedeyi vatandaşlar güçlükle kaldırdı.