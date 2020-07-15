Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, otoyolun Yırca Mahallesi mevkinde meydana geldi. F.S. yönetimindeki 17 GA 480 plakalı otomobil, 45 ACG 030 plakalı yol kenarındaki sulama kamyonuna çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü F.S. 112 Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen araçtan sürücü F.S. hafif yaralı olarak kurtarılırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.