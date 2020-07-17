Bölgeye gelen Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü teknesi içinde 25 kişi bulunan ve sürüklenen tekneyi yedekleyerek güvenli bir şekilde Bodrum Belediye Marina’ya çekildi.
Bodrum açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
17.07.2020 - 08:49 | Son Güncelleme: 17.07.2020 - 08:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçinde 25 kişinin bulunduğu teknenin motor arızası sonrası Orak Adası mevki Pabuç Burnu önlerinde sürüklenmeye başladı. Kontrolün sağlanamadığı tekne mürettebatı tarafından Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yardım talep edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bodrum,
718623 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/718623.aspx
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